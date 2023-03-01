 صور مفزعة لحريق ضخم في الجزائر: تفحم حافلات واحتراق أبنية - بوابة الشروق
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صور مفزعة لحريق ضخم في الجزائر: تفحم حافلات واحتراق أبنية

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 1 مارس 2023 - 11:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 مارس 2023 - 11:22 ص

نشب حريق ضخم داخل مستودع للحافلات، فجر الأربعاء، في العاصمة الجزائرية، ما تسبب باحتراق وتفحم عدد من الأبنية والحافلات.

جاء ذلك حسبما نقلته وسائل إعلام جزائرية، عن مصالح الحماية المدنية في البلاد، التي سجلت حدوث حريق شب، فجر اليوم، بحظيرة الحافلات التابعة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، في ولاية الجزائر.

الحريق الذي وقع داخل مستودع حافلات النقل الحضري "كوريفة"، أعلنت الحماية المدنية الجزائرية السيطرة عليه وإخماده ومنع انتشاره إلى باقي الحافلات.

ونوهت الحماية المدينة إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات، دون تسجيل خسائر بشرية.

وأسفر الحريق عن خسائر مادية ضمن الحظيرة واحتراق 9 حافلات، وبعض الأبنية.


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