ارتفاع أسعار النفط في ظل التفاؤل بالطلب الصيني

بعد تراجعها أمس ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل التفاؤل بتحسن الطلب على الطاقة في الصين.

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بمقدار 37ر1 دولار أو بنسبة 8ر1% إلى 05ر77 دولار للبرميل تسليأبريل المقبل، بعد تراجعه أمس بمقدار 64ر0 دولار أي بنسبة 8ر0% إلى 68ر75 ألف دولار.

جاء ارتفاع الخام اليوم مدعوما جزئيا بالتفاؤل بزيادة الطلب على النفط في الصين مع تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال محللون في بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان في مذكرة لعملائه إن "التعافي الاقتصادي للصين سيدفع طلبها على السلع إلى الزيادة، حيث سيكون النفط أكثر المستفيدين" من هذا التعافي.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا بياناتها الإسبوعية عن المخزون الأمريكي من النفط والمنتجات النفطية.

من المتوقع إعلان ارتفاع المخزون بمقدار 400 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم 24 فبراير الحالي بعد ارتفاعه بمقدار 6ر7 مليون برميل خلال الأسبوع السابق.