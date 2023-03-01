اتحاد اليد يتحمل تكاليف تأهيل يحيى خالد في برشلونة

أكد أيمن صلاح المشرف على المنتخبات الوطنية لكرة اليد أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور محمد الأمين وافق على تحمل التكاليف المالية الخاصة بتأهيل يحيى خالد لاعب منتخبنا الوطني ونادي فيزبريم المجري، بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي والتي غاب بسببها عن المشاركة في بطولة العالم الأخيرة.

وقال أيمن صلاح في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الاتحاد وافق على تحمل تكاليف تأهيل يحيى خالد في برشلونة، وذلك طبقا للتوصية الطبية التي اتخذها الدكتور محمد شوقي طبيب المنتخب والذي تواجد مع يحيى خالد خلال إجراء الجراحة في برشلونة".

وأضاف صلاح أن يحيى خالد بدأ بالفعل برنامج التأهيل، ولكن التعافي بعد جراحة الرباط الصليبي يحتاج إلى مزيد من الوقت ليعود في أفضل صورة.

وأكد صلاح أن يحيى خالد من اللاعبين المميزين على مستوى العالم ونادي فيزبريم تأثر كثيرا بإصابة اللاعب وغيابه خلال الفترة الحالية، معربا عن أمله في أن يعود يحيى إلى الملاعب سريعا ليدعم صفوف المنتخب الوطني في المناسبات المقبلة.