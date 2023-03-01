فلسطين تنفي تجنيد لاجئين للقتال في أوكرانيا: شعبنا له قضيته

نفت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما تتناقله وسائل الإعلام من أنباء بشأن تجنيد لاجئين فلسطينيين من لبنان، للقتال في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن هذه الأخبار "عارية عن الصحة"، مضيفة: "الشعب الفلسطيني له قضيته وليس طرفا في أي حروب أو نزاعات مع أي طرف".

أعربت عن تمنياتها بإيجاد حل سلمي للأحداث الجارية في أوروبا، وأن تنعم جميع الشعوب بالأمن والاستقرار والازدهار.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قد صرح بأن الأزمة في أوكرانيا لن يمنع بلاده من توسيع مجالات التعاون مع روسيا.

وقال المالكي في مقابلة مع "سبوتنيك": "علاقتنا على مستوى جيد جدا، ولطالما كانت جيدة، ونريد دعم علاقات العمل الممتازة هذه. نحن فخورون بعلاقاتنا مع روسيا الاتحادية.. وما يحدث في أوكرانيا لن يمنعنا من اللجوء إلى روسيا لطلب المساعدة، وتوسيع وتعزيز علاقاتنا الثنائية".

وأضاف المالكي، أن فلسطين تعول دائما على دعم روسيا ليس فقط داخل مجلس الأمن الدولي، بل وعلى الساحة الدولية أيضا.