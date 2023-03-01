عقد ورش عمل للتنمية المهنيّة لمعلميّ مادة الرياضيات بدمياط

نظّمت مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط، ورشة عمل للتنمية المهنيّة، لمعلميّ مادة الرياضيات من المرحلة الإعدادية، من أجل تطوير المعلمين على إيصال المعلومات لطلّابهم، بطرق حديثة ومبسّطة.

وأوضح علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الورشة التدريبيّة تهدف إلى تعليم معلميّ الرياضيات بالمرحلة الإعدادية على فهم أساسيات الرياضيات بطريقة نموذجيّة، ومناقشة كيفية تبسيط المعلومة للطالب؛ من أجل فهم المادّة واستيعابها، من أجل النهضة بالمرحلة التعليميّة في مصر.

كما أنّ الورشة التدريبيّة تناولت عرض للمفاهيم الأساسية في الرياضيات، والأخطاء الشائعة، وكيفية علاجها، وعرض دروس نموذجيّة، وعرض وسائل تعليميّة تخدم المادة، بإلاضافة إلى شرح معلومات إثرائية في المادة، ومناقشة كيفية تبسيط المعلومة للطالب، وإعطاء التوصيّات التي يجب إتباعها.