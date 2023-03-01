تشافي هيرنانديز: فينيسيوس لاعب استثنائي

أبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة اعجابه بالبرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد قبل مواجهة الفريقين في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والمقرر لها غداً – الخميس – بملعب سانتياجو برنابيو.

وقال في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أنه يحدث فرقاً، إنه لاعب استثنائي، لقد أضاف لكرة القدم، إنه حاسم تمامًا بالنسبة لريال مدريد، عليك مراقبته عن كثب إنه مميز".

وعن أداء فريقه في الفترة الأخيرة قال مدرب برشلونة: نحن نقوم بالنقد الذاتي ونرى وجوه بعضنا البعض ومن الجيد جداً أن نختلف عن الركب تم التشخيص والمنافسة.