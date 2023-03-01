تحدث أحمد مرعي مدرب فريق السلة بنادي الزمالك عن استعدادات الفريق لمباراة الأهلي المقبلة في دوري السوبر.

وقال مرعي في تصريحات تليفزيونية: "في وضع غريب حاليا في نادي الزمالك، انا مش عارف استعد لمباراة الأهلي".

وأضاف "هناك مشاكل بسبب اللاعب المحترف وهذا هو اللاعب المحترف الثاني الذي يهدد بالرحيل، هناك مشكلة في توفير الدولارات داخل النادي".

وتابع: "أو جي مايو محترف الفريق حصل على اجازة اسبوع وغادر ولم يعد حتى الآن لنادي الزمالك، كان المفترض أن يتواجد منذ 21 يومًا، اللاعب يرفض العودة إلا بعد الحصول على مستحقاته المتأخرة بالدولار وليس بالجنيه المصري".

وواصل:"بعد رحيل مصطفى كيجو إلى قطر، أقوم بتدريب 6 لاعبين فقط في المران، لا يمكنني حتى تصعيد ناشئين بسبب ارتباطهم بمباريات مع فرقهم، لا يمكنني إقامة تقسيمة أو مباراة ودية بين لاعبي الفريق بسبب عدم وجود عدد كافي من اللاعبين".

وأكد: "سأحاول مثل عادتي أن احارب بآخر لاعب موجود معي ونحاول تقديم مباراة تليق باسم نادي الزمالك، لم أمر بمثل هذه الظروف في حياتي من قبل".

وأتم تصريحاته: "الرحيل؟ عمري ما اهرب من المسؤولية مهما كانت الكوارث، لا ارحل الا في نهاية الموسم، ممكن امشي واتلكك ان النادي مش بيدفع مستحقاتي لكن انا مش بحب اعمل كدة".