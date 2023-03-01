النقل: إقبال على القطار الكهربائي الخفيف في أول أيام انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية

نشرت وزارة النقل مجموعة من الصور توضح إقبال المواطنين على القطار الكهربائي الخفيف، صباح اليوم الأربعاء، للوصول إلى العاصمة الإدارية، في أول أيام بدء انتقال الموظفين إلى مقار عملهم بالحكي الحكومي بالعاصمة.

وكانت وزارة النقل قد رفعت حالة الاستعداد القصوى بمختلف هيئات الوزارة، استعدادا لبدء انتقال موظفي عدد من الوزارات إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، معلنة عن توفير شبكة متصلة من وسائل النقل المختلفة لربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى، وخاصة القطار الكهربائي الخفيف ومترو الأنفاق وأتوبيسات مخصصة لنقل الموظفين من مختلف مناطق القاهرة.

وحددت الوزارة أسعار تذاكر القطار الخفيف إلى العاصمة الإدارية لـ3 محطات 10 جنيهات، و15 جنيها لركوب 5 محطات، و20 جنيها لأكثر من 7 محطات، كما وفرت اشتراكات شهرية تنقسم إلى 300 جنية شهري لـ3 محطات، و500 جنيه شهري لعدد 5 محطات، و600 جنيه شهري لأكثر من 7 محطات.