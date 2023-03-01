باكستان تدشن أول تعداد سكاني رقمي

قال مسئولون اليوم الأربعاء، إن باكستان بدأت أول تعداد سكاني رقمي، بهدف جمع بيانات سكانية بشأن كل فرد في أنحاء البلاد، في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وأكد محمد ساروار جوندال المتحدث باسم مكتب الإحصاء الباكستاني، الذي يقود التعداد، أن أكثر من 121 ألف من الذين يقومون بعملية التعداد يرتدون سترات خضراء، ويجوبون جميع أنحاء البلاد لجمع البيانات.

وأضاف جوندال لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.ا"، أنه تم نشر 86 ألف رجل شرطة في 156 منطقة في أنحاء البلاد من أجل التعداد الذي سوف يستمر شهرا.

وبالإضافة إلى تخصيص رجل شرطة لمرافقة كل شخص يقوم بالتعداد، تم أيضا نشر الآلاف من الجنود في ظل ارتفاع وتيرة العنف في البلاد، وفقا لما قاله جوندال.

وأوضح طارق ماليك رئيس هيئة التسجيل والبيانات الوطنية لـ"د.ب.ا"، "التعداد السكاني الرقمي خطوة تخرج باكستان من الماضي القديم، وتفتح بابا أمام المستقبل الحديث، من الإجابات غير واضحة المعالم على الملايين من الأوراق إلى بيانات لحظية تم التحقق من صحتها في تطبيقات على أجهزة مؤمنة مصحوبة بصور من الأقمار اصطناعية، هذه خطوة نحو باكستان رقمية".

ويهدف التعداد السكاني الرقمي لخفض التكاليف وتحسين الدقة، حيث أن نتائج التعدادات السابقة كانت تشوبها اتهامات بحدوث أخطاء في الحصر واستبعاد بعض الفئات.