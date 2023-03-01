الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين ويواصل ملاحقة منفذي هجمات في الضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل اليوم الأربعاء، 3 فلسطينيين.

وذكرت المصادر أن حملة الاعتقالات للجيش جرت في كل من نابلس وقلقيلية، وتخللها اقتحام منازل سكنية وتفتيشها ومصادرة مبالغ مالية من أحدها.

وأضافت أن قوات الجيش داهمت بلدتي مسلية والزبابدة جنوب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري في محيطهما دون أن يبلغ عن اعتقالات فيهما.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" اعتقلت 3 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية بدعوى أنهم مطلوبون، وتم ضبط أسلحة وتفكيك عبوات.

يأتي ذلك فيما واصل الجيش الإسرائيلي إغلاق مداخل أريحا وشن عمليات تفتيش دقيقة؛ بحثا عن منفذي عملية إطلاق نار قبل يومين أدت إلى مقتل سائق إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية.

وصرح رئيس بلدية أريحا عبدالكريم سدر، بأن المحافظة مغلقة بشكل محكم وفي ظل عمليات التفتيش الدقيق، فإن هناك أزمة كبيرة يحتاج فيها الفلسطيني لساعات حتى يتمكن من الخروج منها.