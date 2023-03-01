 بدء الاجتماع الثامن لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان - بوابة الشروق
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بدء الاجتماع الثامن لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان

ليلى محمد
نشر في: الأربعاء 1 مارس 2023 - 11:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 مارس 2023 - 11:43 ص

 

انطلقت منذ قليل أعمال الاجتماع الثامن لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بحضور رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ونخبة من أعضاء المجالس الوطنية لحقوق الانسان وبعض البرلمانيين أعضاء مجلس الأمناء في أحد فنادق القاهرة.

وخلال الاجتماع سيتم مناقشة الترتيبات لعقد المؤتمر السنوى لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي في ضوء المتغيرات الجارية ومدى تأثير ذلك على حالة حقوق الانسان في الوطن العربي، وخاصة القضية الفلسطينية في ظل انتهاكات حكومة اليمين المتطرفة والمستوطنين، وعدد من القضايا العربية الهامة.كما يناقش ايضا المؤشر العربي لحقوق الانسان والترتيبات لاطلاق العقد العربي لحقوق الانسان ٢٠٢٣-٢٠٣٣.

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