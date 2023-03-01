المبعوث الأممي لسوريا يدعو إلى نزع الطابع السياسي عن الاستجابة الإنسانية للمتأثرين بالزلزال

شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، على أن الأولوية العاجلة هي الاستجابة الإنسانية الطارئة للسوريين المتأثرين بالزلزال أينما كانوا، مشيرا إلى أن العاملين في المجال الإنساني يعملون على مدار الساعة لتوسيع نطاق الاستجابة.

وحث المبعوث الأممي - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - كافة الأطراف على نزع الطابع السياسي عن الاستجابة الإنسانية دعما للواجب الإنساني، قائلا "هذا يعني إتاحة الوصول، فهذا ليس الوقت المناسب لممارسة السياسة فيما يتعلق بالمعابر عبر الحدود أو عبر الخطوط الأمامية للصراع، وإنما الوقت المناسب كي يتبرع الجميع بسرعة وبسخاء لسوريا وإزالة جميع العوائق التي تحول دون وصول الإغاثة إلى السوريين في جميع المناطق المتضررة".

وأوضح أن السوريين في الشمال الغربي، ولاسيما في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، أعربوا عن إحباطهم الشديد إزاء عدم قدرة المجتمع الدولي على تقديم المساعدة العاجلة لهم في الأيام التي أعقبت الزلازل، لافتا إلى أن الزلازل ضربت السوريين بينما كانت احتياجاتهم في أعلى مستوياتها، وبينما كانوا يعانون من ندرة في الخدمات، وبينما كان اقتصادهم في أدنى مستوياته، وفي وقت تضررت بنيتهم التحتية بشدة.

وأشار إلى أن هذه الزلازل أصابت العديد من المناطق التي يعيش فيها اللاجئون والمشردون داخليا، وفي المناطق التي تعرضت لأضرار جسيمة بسبب الحرب أو لا تزال ترزح تحت ظروف النزاع حادة.

وأضاف بيدرسون "إن الزلازل تكشف عن حقيقة أخرى أيضا، وهي أنه على الرغم من التحديات والإخفاقات في الأيام الأولى فإن الخطوات المتخذة للاستجابة للزلازل، وعلى الرغم من أنها مؤقتة، إلا أنها كانت مهمة وأرسلت رسالة واضحة مفادها بأنه من الممكن القيام بخطوات إيجابية، وأن التعاون ممكن في سوريا".

ووجه المبعوث الأممي رسالة لجميع الأطراف دعا فيها إلى الاستجابة بسخاء والعمل معا لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن الزلزال، مختتما بالقول "نحن مدينون لكافة السوريين الذين يعيشون كابوسا مركبا، وهم يتوقون إلى بصيص أمل".