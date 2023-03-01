ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين على ساحل جنوب إيطاليا إلى 67 شخصا

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ارتفع عدد ضحايا حادث غرق قارب مهاجرين على ساحل جنوب إيطاليا إلى 67 شخصا.

وقالت قوات الدرك إنه تم العثور على جثة طفلة صباح اليوم الأربعاء.

وكان القارب الخشبي، وعلى متنه 140 لاجئا ومهاجرا، قد غرق صباح الأحد الماضي قبالة ساحل كالابريا في ظل الأمواج القوية.

وتم وضع توابيت الضحايا في صالة ألعاب رياضية في بلدة كروتون. وقد نجا نحو 80 شخصا من الحادث.

وأدى الحادث لإثارة نقاش مستمر في إيطاليا بشأن كيفية التعامل مع المهاجرين الذين يصلون على متن القوارب قاصدين ساحة جديدة.

وكتبت صحيفة لا ريبوبليكا عنوانا قالت فيه "لم يرد أحد إنقاذهم".

ووفقا لتسلسل الأحداث الذي انتهى بغرق السفينة، فإن طائرة تابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" رصدت القارب مساء السبت الماضي على بعد 40 ميلا بحريا قبالة الساحل الإيطالي، وأبلغت روما.

وأرسلت السلطات سفينتين بحثا عن القارب، ولكنهما لم يعثرا عليه.

وتم استقبال نداء استغاثة من القارب صباح اليوم التالي، وعلى هذا الأساس جرى نشر قوات الدرك وخفر السواحل.

مع ذلك، كان القارب قد غرق بالفعل لدى وصولهم إلى الموقع.

وانتقد البعض عدم قيام سفن خفر السواحل بالبحث خلال الليل.

وأثار وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي الغضب بعدما قال بعد الحادث بفترة قصيرة إنه لن يكون أبدأ متهورا للغاية بحيث يضع أطفاله على متن مثل هذا القارب.

واتهمه الساسة المعارضون بإلقاء اللوم على الضحايا، الذين جاءوا من أفغانستان وسوريا ودول أخرى.