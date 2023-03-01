العراق يمدد إعفاء الخليجيين من تأشيرة الدخول لشهر إضافي

قرر مجلس الوزراء العراقي تمديد إعفاء الخليجيين من تأشيرة الدخول لمدة شهر إضافي.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الأربعاء، عن السفير العراقي لدى الكويت، المنهل الصافي، قوله إن تمديد تسهيلات إجراءات الدخول إلى العراق للخليجيين شهراً إضافياً صدر اليوم، بعدما كان من المفترض أن تنتهي التسهيلات منتصف هذه الليلة.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه في 14 يناير الماضي بدخول مواطني بلدان الخليج العربي دون تأشيرة واستمرار سريان ذلك إلى ما بعد بطولة خليجي 25 لكرة القدم التي أقيمت في البصرة.

وقال السوداني، حينها إن "التسهيلات التي رافقت البطولة على الحدود ستستمر إلى ما بعدها"