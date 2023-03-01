

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة سند الخير تركز على الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في المحافظات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن المبادرة تستهدف النزول بسيارات الثلاجات صوب هذه المناطق، وهي محملة بكميات من أكثر من 37 سلعة.

وأشار إلى أن اللحوم تتصدر حجم المعروض في المبادرة بنسبة 61%، ثم سلع البقالة بـ16%، والدواجن بـ11%، ثم المصنعات مثل السجق والبرجر بنسبة 9%، وبعدها اللحوم الطازجة بنسبة 2%، ثم الأسماك بنسبة 1%.

وأوضح أن المبادرة بدأت بـ69 سيارة ووصلت حاليا إلى 100 سيارة، وخلال شهر مارس الجاري وتحديدا مع بدء شهر رمضان المبارك سيرتفع العدد إلى 120 سيارة.

ونوه بأن المبادرة تغطي هذا الأسبوع 18 محافظة على مستوى الجمهورية، مؤكدا الحرص على أن يكون الإمداد مستمرا للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا.