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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تدعو إسرائيل لوقف الاستفزازات العسكرية ضد سوريا

موسكو - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 1 مارس 2023 - 9:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 مارس 2023 - 9:17 ص

دعت روسيا، القوات الإسرائيلية، إلى وقف الاستفزازات العسكرية ضد سوريا، والتخلي عن الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة في المنطقة.

وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري وليانسكي -اليوم الأربعاء، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن موسكو تدين بشدة استهداف إسرائيل للأراضي السورية، داعيا واشنطن والأمم المتحدة للعمل على إرسال شحنة من الأسمدة الروسية إلى سوريا، والتي تعرقل وصولها عقوبات واشنطن.

وذكر وليانسكي أن حجم المساعدات الروسية لسوريا يزيد بأضعاف عن ما قدمته دول غربية، مشيرا إلى المنظمات الإرهابية تعمل على عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا.


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