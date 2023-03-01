فرنسا تدرس بناء 14 محطة طاقة نووية جديدة

تدرس فرنسا بناء محطات طاقة نووية أكثر مما أعلنته في توسعها المخطط له في هذا المجال.

وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه- روناشيه في مقابلة اليوم الأربعاء مع صحيفة "ليز إيكو" الاقتصادية "نتحدث مبدئيا عن حوالي ستة مفاعلات، وتجري دراسة بناء ثمانية إضافيين".

وأضافت: "لكنني سألت المسؤولين عن هذه الصناعة بوضوح، هل يمكنكم بناء ما يربو على 14 مفاعلا بحلول 2050؟".

وأوضحت أنه يتعين على القائمين على هذه الصناعة أولا الإجابة على هذا السؤال، و"لا بد أن يأخذ المزيج من الطاقة الذي نستخدمه في الاعتبار الواقع، العلم والحقائق الصناعية، ويتعين ألا يكون مبنيا على الأيديولوجيات البسيطة".

وأضافت بانييه- روناشيه: "إن تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 يتطلب أن ننتج المزيد من الكهرباء بصورة هائلة. أحتاج لأن أقدم للبرلمان القيود الملموسة المرتبطة بهذه القدرة الإنتاجية الكبيرة لتوضيح المدى الذي يمكن أن نصل إليه تقنيا بحلول 2050 فيما يتعلق بالطاقة الشمسية والرياح البحرية والطاقة النووية لانتقاء أفضل الخيارات لمزيج الطاقة".

وذكرت الوزيرة، أن شركة الطاقة الفرنسية "إي دي إف" التي تواجه إعادة تأميم شاملة يجب أن تنتج المزيد من الطاقة النووية.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن عن "نهضة للطاقة النووية الفرنسية" قبل سنة.