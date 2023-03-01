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قال سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مباراة الفريق الأبيض مع الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا ستقام في القاهرة، مشيرًا أن استاد الدفاع الجوي الأقرب لاستضافتها.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي، يوم الثلاثاء 7 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف وهدان في تصريحات تليفزيونية: «ملعب الدفاع الجوي هو الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك والترجي في البطولة الإفريقية.

وتابع: «أحمد جلال سيعقد جلسة مع اللاعبين لمؤازرتهم قبل مواجهة بيراميدز، والجانب النفسي مهم بعد حدوث تراجع في النتائج خلال الفترة الماضية».

وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك: «الجهاز المعاون لفيريرا وإسماعيل يوسف عليهم دور كبير في تأهيل اللاعبين نفسيا، والزمالك يمتلك أفضل اللاعبين في مصر حاليًا».

وأتم: «مرتضى منصور سيعود لرئاسة النادي بعد شهر، وهو لديه الصبر والتحمل الدائم، والزمالك نادي الوطنية الحقيقي في مصر».