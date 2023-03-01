وزير الصحة الأسبق: لا توجد مناهج لأخلاقيات المهنة

قال الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، إن هناك الكثير من المواقف الصعبة التي مرت بها في فترات عمله كجراح قائلا: "ساعات بكون منتظر القيامة تنقذني من الموقف ده".



وأوضح "حلمي"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مهنة الطب مهنة إنسانية، والمادة التي يعمل عليه الطبيب هو الإنسان، حيث إن المسئولية صعبة جدًا عليه، مشددًا على أن الجراح يمتلك قلب أسد وعين صقر.



وتابع: حزين على مدرسة الطب في مصر، ليس هناك مناهج أخلاقية لممارسة مهنة الطب في كليات الطب على مستوى الجمهورية، ومجموع الثانوية العامة المرتفع ليس مؤهل لكي تصبح طبيب".