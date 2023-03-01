الدفاع البريطانية: روسيا تستخدم حاليا موقعا ثانيا لإطلاق الطائرات المسيرة

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا بطائرة مسيرة يوم الاحد الماضي، تم على الأرجح من منطقة بريانسك الواقعة في غربى روسيا، مما يعني أن الكرملين لديه الآن موقع إطلاق ثان للطائرات المسيرة التي زودته إيران بها.

وكان في السابق يتم إطلاق الطائرات بدون طيار من كراسنودار في جنوبى روسيا فقط، وهي المنطقة التي يتم استخدامها منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وكان الغزو الروسي لأوكرانيا قد بدأ قبل عام.

وجاء في التقرير، القائم على ما توصلت إليه الاستخبارات البريطانية، إن وجود "موقع إطلاق ثان، سوف يوفر للروس محور هجوم مختلف، أقرب إلى كييف".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إنه "من المرجح أن يؤدي هذا إلى تقليل الزمن في المجال الجوي فوق أوكرانيا، ومحاولة توسيع مجال الدفاعات الجوية الأوكرانية بقدر أكبر".

من جانبها، قالت أوكرانيا إنه قد تم إسقاط 11 من بين 14 طائرة بدون طيار من النوع الذى يعرف باسم الطائرات المسيرة المتفجرة، بحسب ما ورد في التقرير البريطاني.