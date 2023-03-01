MBC: الخطابات المنسوبة للمجموعة بشأن مسلسل معاوية مزورة

أكدت مجموعة MBC، أن الخطابات التي يتم تداولها بخصوص مسلسل "معاوية"، وتحمل شعارات MBC هي خطابات مزورة لا أساس لها، وتنتحل صفة المجموعة.

وشددت المجموعة، في بيان لها، على أن كل من يتناقلها أو يروّج لها عن قصد أو عن غير قصد سيضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية.

كما توضح "مجموعة MBC" أن مسلسل "معاوية" لا يزال قيد التحضير إنتاجياً وفنياً، وسيتم الإعلان عن موعد عرضه بمجرّد أن يصبح جاهزاً.

وشددت " MBC"، على أن البيانات المتعلقة بالمجموعة هي تلك التي تصدر رسمياً عنها وتُوزّع عبر مكتبها الإعلامي من مقرّها الرئيسي (MBC Press Office)، وأن المصدر الوحيد الموثوق للمعلومات المتعلقة بإنتاجات MBC، وعروضها وجداولها البرامجية ومحتواها الإعلامي هو شاشات MBC ومنصاتها وصفحاتها الرسمية فقط.