ماذا سيفعل ماكرون في إفريقيا خلال جولته التي تستغرق 5 أيام؟

بينما يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جولة إفريقية، تشمل الجابون لحضور قمة حول التنوع البيولوجي، ثم إلى أنجولا والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تستغرق خمسة أيام، تساءلت وسائل الإعلام الفرنسية، حول الهدف من تلك الجولة.

وذكرت محطة "بي.إف.إم.تي.في" التلفزيونية الفرنسية، أن ماكرون، سيزور أربع دول في وسط أفريقيا، خلال خمسة أيام فقط، تبدأ في ليبرفيل في قلب غابة حوض الكونغو، ثاني أكبر غابة استوائية في العالم من حيث المساحة، اليوم الأربعاء، وتنتهي في كينشاسا يوم الأحد.

وحول جدول الزيارة، فإنه سيزور الجابون لحضور قمة حول التنوع البيولوجي، ثم رحلات إلى أنجولا والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ورأت المحطة الفرنسية أن توقيت الزيارة، جاء في سياق حرص ماكرون، على طي صفحة برخان وبناء "أجندة شراكة" جديدة مع الدول الأفريقية.

وقال ماكرون، الإثنين:"لدينا مصير مرتبط بالقارة (...) لقد حان الوقت لاتخاذ قرار بشأن العلاقة التي نريدها"، مقدمًا استراتيجيته الدبلوماسية والعسكرية "الفوز للجميع".

وفيما يتعلق بأجندة الجولة، أوضحت المحطة الفرنسية، أن برنامج الجولة سيكون متنوعاً، من الغذاء إلى الثقافة والصحة والبيئة، مشيرة إلى أن هناك العديد من القضايا التي تسمح لإيمانويل ماكرون بالاستمرار في إخراج نفسه من الجدل الوطني المتفجر حول المعاشات التقاعدية.

وتابعت:" سيكون الموضوع الأول الذي سيتم تسليط الضوء عليه هو الحفاظ على الغابات".

من جانبه، قال موقع "هاف بوست" في نسخته الفرنسية، أن هناك قضية رئيسية أخرى على جدول أعمال ماكرون في أفريقيا؛ وهي الزراعة، موضحاً أنه ملف الزراعة سيكون الموضوع الرئيسي" لزيارة ماكرون إلى أنجولا يوم الجمعة".

وقال أحد مستشاري ماكرون، إن أنجولا، التي يبلغ عدد سكانها 34 مليون نسمة "ترغب في تعزيز سيادتها الغذائية وتريد أن تكون فرنسا شريكًا يدعمها في هذا المجال".

وأضاف الموقع :"بعد ذلك ستأتي الكونغو، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية ، للتبادلات الشاملة حول الصحة - ومن المقرر أن يلتقي ماكرون بالبروفيسور جان جاك مويمبي في كينشاسا، الباحث وراء اكتشاف فيروس الإيبولا".

وفيما يتعلق بالملف الثقافي، أوضح "هاف بوست" أنه "ليس من قبيل المصادفة أن يعد ماكرون بقانون جديد ينظم عودة الأعمال الفنية خلال خطابه يوم الإثنين في الإليزيه، قبل ساعات قليلة من مغادرته".

وقال مستشار ماكرون على هامش الجولة: إن"الثقافة والشراكة في مجال الثقافة ستكون في قلب مرحلتين لدينا على ضفتي نهر الكونغو".

ووفقاً للإليزيه فإن جولة ماكرون تهدف إلى الاستجابة لـ "الطلب الشديد على العلاقات مع فرنسا سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو في المجال الثقافي".

كما رأى الموقع أن هذه الجولة هي في الواقع جزء من استمرار خطاب ماكرون في واجادوجو ، في عام 2017، في بوركينا فاسو، عندما كان قد أبدى رغبته في طي الصفحة بسياسة باريس ما بعد الاستعمار الأفريقية.

وتابع:" في هذا السياق، سيتم التطرق بالطبع إلى القضايا الأمنية خلال التبادلات المختلفة هذا الأسبوع، ولكن "استبدالها في إطار شراكة أوسع، الأمن أحد مكوناتها".