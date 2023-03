أحمد شوقي رئيسا للجنة تحكيم النقاد في مهرجان لكسمبورج السينمائي

• الإيراني أصغر فرهادي يرأس لجنة التحكيم الدولية

أعلن مهرجان مدينة لكسمبورج السينمائي الدولي، عن تفاصيل الدورة الـ13 من المهرجان، والمقامة في الفترة بين 2 و12 مارس، وقد وقع اختيار المهرجان على الناقد السينمائي المصري أحمد شوقي ليرأس لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي"، التي يستضيفها المهرجان للمرة الأولى، بينما يرأس المخرج الإيراني الكبير أصغر فرهادي لجنة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان.

ويمتاز المهرجان الذي تستضيفه عاصمة دولة لكسمبورج سنويًا منذ عام 2011، بطابعه الشبابي والإقبال الجماهيري الكبير على أنشطته، وقد اختارته مجلة "موفي ميكر" الشهيرة العام الماضي ضمن قائمتها السنوية لأكثر 25 مهرجان رائع في العالم The 25 Coolest Film Festivals in the World.

ويستضيف المهرجان للمرة الأولى لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد، وتضم اللجنة أحمد شوقي، رئيس جمعية نقاد السينما المصريين ونائب رئيس فيبريسي، بجانب الناقدة المقدونية مارينا كوستوفا والناقد جيف شينكر من لكسمبورج.

بينما يرأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية المخرج الإيراني الكبير أصغر فرهادي، بعضوية كل من الممثلة الفرنسية أجاث روسيل التي حصل فيلمها "تيتان" على السعفة الذهبية لمهرجان كان 2022، ومواطنها الممثل نيلز شنايدر الذي ترشح لجائزة سيزار عام 2019 عن فيلم "أشياء قلناها"، والمخرج ناداف لابيد الحاصل على الدب الذهبي لمهرجان برلين عام 2019 عن فيلم "مرادفات"، والممثلة ماري يونج من لكسمبورج.

يُفتتح المهرجان بعرض الفيلم الفرنسي "جريمتي Mon Crime" أحدث أفلام المخرج الشهير فرانسوا أوزون، بينما تضم المسابقة الدولية 9 أفلام روائية طويلة من بينها الفيلم الأيرلندي "الفتاة الهادئة The Quiet Girl" المرشح لجائزة أوسكار أحسن فيلم أجنبي، والفيلم الإيراني "الحرب العالمية الثالثة World War III" الحاصل على جائزة أحسن فيلم في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا، والفيلم الكولومبي "ملوك العالم The Kings of the World" الحائز على جائزة الصدفة الذهبية لأحسن فيلم في مهرجان سان سباستيان.