رئيس وزراء كندا يقدم مشروع قانون بشأن برنامج وطني لتغطية الأدوية

قدمت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو مشروع قانون إلى البرلمان يجعل كندا أقرب إلى تطبيق برنامج وطني لتغطية الأدوية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لمكتب وزير الصحة مارك هولاند قوله إن مشروع القانون يضع "مبادئ أساسية" لبرنامج أدوية وطني، وإن الحكومة ستبدأ، كخطوة أولى، مفاوضات لتوفير نظام تغطية شامل لكل المقيمين عبر القطاع العام أو الخاص أو كليهما معا، ونظام يقوم على أساس تولي كيان واحد بتوفير الرعاية الصحية يكون فى الغالب الحكومة وذلك بالنسبة لعدد من وسائل منع الحمل وأدوية مرض السكري.

وذكرت وكالة بلومبرج أنه يجب على حكومة ترودو تأمين اتفاقيات مع جميع الحكومات الإقليمية من أجل توفير تغطية الأدوية.

وقال مكتب هولاند في البيان إن مشروع القانون يُنشئ أيضا وكالة أدوية كندية جديدة "ستعمل على تطوير صيغة وطنية، وتطوير استراتيجية وطنية للشراء بالجملة، ودعم نشر استراتيجية كندية عامة فيما يتعلق بالاستخدام المناسب للأدوية الموصوفة طبيا".