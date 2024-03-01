تباطؤ نشاط قطاع الصناعة بالصين في فبراير وسط تراجع الطلب

تراجع نشاط الصناعة في الصين خلال شهر فبراير الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي، في مؤشر على أن ضعف الطلب مازال يمثل عائقا امام النمو الاقتصادي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني بالصين، في بيان اليوم الجمعة، أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات تراجع إلى 1ر49 نقطة، فيما كانت تقديرات خبراء استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم تتوقع أن يسجل المؤشر 49 نقطة. وكان المؤشر قد سجل 2ر49 نقطة في يناير الماضي.

وارتفع مؤشر النشاط غير الصناعي إلى 4ر51 نقطة مقابل تقديرات تبلغ 7ر50 نقطة بفضل تحسن أداء قطاع السفر والسياحة خلال فترة العطلات الطويلة. وجدير بالذكر أن أي قراءة شهرية للمؤشر تفوق خمسين نقطة تعتبر زيادة عن الشهر السابق عليه، في حين أن أي قراءة أدنى من خمسين نقطة تمثل انكماشا في القطاع.

ومن جهة أخرى، ارتفع عائد السندات الحكومية الصينية لمدة عشر سنوات بواقع نقطتي أساس ليصل إلى 73ر2%، بعد أن كان قد سجل في وقت سابق هذا الأسبوع أدنى معدل له منذ عام 2002.

وارتفع مؤشر الأسهم الصينية "سي.إس.أي 300" بواقع 2ر0% ليسجل زيادة أسبوعية تبلغ 9ر0%، فيما تراجع اليوان الصيني أمام الدولار بنسبة 12ر0% ليسجل 1966ر7 يوان للدولار مساء أمس في شنغهاي.