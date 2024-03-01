 مديرية الشباب بالجيزة تطلق أولى ورش العمل للبرنامج التدريبي لإنشاء الدليل الإجرائي - بوابة الشروق
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مديرية الشباب بالجيزة تطلق أولى ورش العمل للبرنامج التدريبي لإنشاء الدليل الإجرائي

يارا صابر
نشر في: الجمعة 1 مارس 2024 - 5:08 م | آخر تحديث: الجمعة 1 مارس 2024 - 5:08 م

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، إطلاق أولى ورش العمل للبرنامج التدريبي لإنشاء الدليل الإجرائي للإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، بمشاركة العاملين بالإدارة المركزية التابعة للوزارة والمديرية، كمرحلة أولى من التدريب، بالتعاون مع الوكالة الألمانية "GIZ".

جاء ذلك، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضحت المديرية، أن الورش تهدف إلى تنفيذ عدد من خطط وبرامج التنمية بوزارة الشباب والرياضة وهيئاتها المختلفة، لمواكبة التطور في التحول الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

 

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