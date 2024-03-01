إضرابات تحذيرية في وسائل النقل العام الألمانية تصل إلى ذروتها اليوم

تظل معظم وسائل النقل العام في ألمانيا، خارج الخدمة اليوم الجمعة، مع وصول جولة ثانية من الإضرابات التحذيرية، من جانب نقابة العاملين في قطاع الخدمات"فيردي" العمالية إلى ذروتها.

وذكرت النقابة أنه ستكون هناك مرة أخرى قيود واسعة النطاق على خدمات الحافلات ومترو الأنفاق، والترام في العشرات من المدن والمناطق.

وبدأ الإضراب في الكثير من المناطق أمس الخميس.

وكانت نقابات أخرى، قد دعت بالفعل إلى إضرابات عن العمل في وسائل النقل العام، في بعض الأماكن، في بداية الأسبوع، بما في ذلك في برلين.

وتعتزم نقابة "فيردي" تمديد الإضراب مرة أخرى اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يواجه الركاب اضطرابات ضخمة في ظل توقف خدمات الحافلات، والترام، وقطارات الأنفاق في كثير من المواقع.

ونظم موظفو النقل العام العديد من الإضرابات على مدار الأسابيع الأخيرة، على خلفية مفاوضات جماعية محتدمة مع جميع هيئات النقل العام في البلاد، تقريبا.

ومن المقرر تنظيم العديد من الإضرابات في مواقع متفرقة على مدار أيام مختلفة الأسبوع المقبل، رغم أن نقابة فيردي قالت إن اليوم الجمعة سوف يكون يوم الإضراب الرئيسي.