المدعية العامة الأوروبية تحذر من النفوذ الإجرامي في مجال السياسة

أشارت المدعية العامة للاتحاد الأوروبي لورا كودروتا كوفسي، إلى أن المنظمات الإجرامية تتمتع بنفوذ كبير على الهياكل الديمقراطية.

وقالت كوفسي تصريحات لصحيفة زود دوتشه تسايتونج الألمانية، نشرتها اليوم الجمعة: "خلال إجراءاتنا القضائية، نرى رجال أعمال، وساسة وموظفي حكومة المنظمات الإجرامية".

يشار إلى أن مكتب الادعاء العام الأوروبي هو سلطة مستقلة، لامركزية، وذات صلاحيات لملاحقة الجرائم ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي بالمحاكم الوطنية. وينصب تركيز المكتب على الجرائم التي تستخدم للحصول بشكل غير قانوني على الإعانات أو العقود من الاتحاد الأوروبي وكذلك جرائم الجمارك وبرامج القيمة المضافة المزورة.

وأعربت كوفسي عن اعتقادها بأنه يتم التقليل من شأن مدى التزوير المتعلق بأموال الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لتقديرات وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (المكتب الأوروبي للشرطة/ يوروبول)، لم يتم مصادرة سوى 4% فقط من الأموال التي جرى الحصول عليها بشكل غير قانوني في أوروبا حتى اليوم.

وأوضحت كوفسي أن ألمانيا تعد مصدر جذب للمحتالين، وقالت: "إنها اقتصاد كبير وهناك الكثير من الشركات ويسهل إخفاء الأشياء"، ولكنها تابعت أن عدد الحالات التي يتم الكشف عنها يظهر أيضا ان هناك معدل رصد جيد.