المفوضية الأوروبية تفرج عن مساعدات بقيمة 50 مليون يورو لصالح الأونروا

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أفرجت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، عن مبالغ مجمدة من مساعدات الاتحاد الأوروبي لمنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقيمة 50 مليون يورو (54 مليون دولار).

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان: "لا يجب أن يدفع الفلسطينيون الأبرياء ثمن جرائم حركة حماس الإرهابية". كما أعلنت تخصيص 68 مليون يورو إضافية كمساعدات لمنظمات أخرى في المنطقة.

وعلقت المفوضية تمويل الأونروا وطالبت بتدقيق حسابات مستقل للوكالة إثر اتهام إسرائيل لحوالي 12 من موظفي المنظمة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر الذي قادته حركة (حماس).

وذكرت المفوضية أنها قررت الإفراج عن التمويل بناء على التزامات من الأونروا بإجراء هذا التحقيق ومراجعة الضمانات بحيث تمنع مشاركة موظفيها في "الأنشطة الإرهابية".