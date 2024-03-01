 وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يلتقي وفد مجلس أمناء أكتوبر الجديدة لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون - بوابة الشروق
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وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يلتقي وفد مجلس أمناء أكتوبر الجديدة لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون

يارا صابر
نشر في: الجمعة 1 مارس 2024 - 5:03 م | آخر تحديث: الجمعة 1 مارس 2024 - 5:03 م

استقبل الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة الجيزة، وفداً من مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر الجديدة، لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بما يخدم المنظومة الرياضية داخل المدينة، وفقا للرؤية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة في مختلف الأنشطة.

جاء ذلك في إطار أنشطة المجلس المختلفة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد وكيل الوزارة، استعداده لدعم جميع الأنشطة الرياضية والتثقيفية والتدريبية داخل المدينة بما يثقل من مهارات الشباب ودعم النشء بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المديرية حريصة على دعم المنظومة الرياضية وتعزيز مهارات الشباب وحمايته من الأفكار السلبية والهدامة، من خلال تبني عدداً من الأنشطة الرياضية والتثقيفية والتدريبية التي تساهم في رفع كفاءة الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

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