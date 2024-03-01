التاريخ يساند الأهلي في مواجهة يانج أفريكانز بدوري الأبطال

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني في السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي، قبل مباراة اليوم، جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، يليه يانج أفريكانز برصيد 8 نقاط، فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وحجز الأهلي، حامل لقب النسخة الأخيرة للبطولة، ومنافسه في مباراة اليوم يانج أفريكانز بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي، قبل مواجهتهما اليوم، بعدما فاز يانج أفريكانز التنزاني على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري 4-0مساء السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وستكون مباراة اليوم حاسمة في تحديد متصدر ترتيب المجموعة في نهاية دور المجموعات، حيث يسعى كل فريق للتأهل من المركز الأول لضمان لعب مباراة الإياب في الدور المقبل على ملعبه.

ويملك النادي الأهلي أفضلية تاريخية كبيرة أمام فريق يانج أفريكانز، حيث التقى الفريقان من قبل في 11 مواجهة، كانت أخرها في الجولة الثانية من دور المجموعات للموسم الحالي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

حقق الأهلي الفوز في 6 مناسبات، وتعادل في 4 مباريات مقابل خسارة وحيدة كانت في 2014.

المباراة الأولى التي جمعت الفريقين كانت في دور الستة عشر من نسخة البطولة عام 1982، وفاز الأهلي ذهابًا 5- 0، وفي المباراة الثانية بلقاء الإياب تعادل الفريقان 1-1.

المباراة الثالثة كانت في دور الـ32 من نسخة البطولة عام 1988، وتعادل الفريقان ذهابًا في دار السلام بدون أهداف، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 4- 0، في رابع مباريات الفريقين.

ثم التقى الفريقان في دور الـ32 من نسخة البطولة عام 2009، وفاز الأهلي ذهابًا بالقاهرة 3- 0 في خامس المواجهات، وفي المباراة السادسة بلقاء الإياب بدار السلام فاز الأهلي 1- 0.

مرة أخرى التقى الفريقان في دور الـ32 من نسخة البطولة عام 2014، وحقق يانج أفريكانز فوزه الوحيد 1- 0، في لقاء الذهاب بدار السلام، وفي لقاء الإياب بالقاهرة فاز الأهلي 1- 0، واحتكم الفريقان لضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز الأهلي 4-3.

وإلتقى الفريقان في دور الستة عشر من نسخة البطولة عام 2016، حيث تعادل الفريقان ذهابا 1-1 في دار السلام، وفي لقاء العودة فاز الأهلي 2-1.

وكانت آخر المواجهات بين الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات النسخة الحالية وتعادل الأهلى مع يانج افريكانز بهدف لكل فريق.

وبشكل عام الأهلي هو أكثر فريق مصري واجه الفرق التنزانية برصيد 21 مباراة، فاز في 12 وتعادل في 5 وخسر 4.