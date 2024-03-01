المفوضية الأوروبية تدعو للتحقيق في قتل إسرائيل مدنيين بغزة

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حثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، على إجراء تحقيق شفاف في استشهاد مدنيين كانوا يسعون إلى الحصول على مساعدات غذائية في قطاع غزة على يد القوات الإسرائيلية.

وأعربت فون دير لاين في منشور على حسابها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا )، عن انزعاجها الشديد من الصور القادمة من غزة.

وشددت المسؤولة الأوروبية على "ضرورة بذل كل جهد للتحقيق في ما حدث وضمان الشفافية".

وأمس استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب مئات آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين كانوا يسعون إلى الحصول على مساعدات غذائية في قطاع غزة.