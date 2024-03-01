صحة غزة: جيش الاحتلال يقتل 193 فلسطينيا خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل حوالي 193 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية من خلال شن هجمات جوية وبرية على مناطق مختلفة من القطاع .

وقالت الوزارة في بيان لها، وصل نسخة منه لوكالة (د.ب.أ) إن الجيش الإسرائيلي ارتكب "16 مجزرة" ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة مما أسفر عن مقتل 193 فلسطينيا وإصابة 920 آخرين بجروح مختلفة.

وأوضحت الوزارة أن الضحايا الجدد رفعوا عدد حصيلة الشهداء إلى 30228، فيما تجاوز عدد الإصابات حاجر ال71350 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال مواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة لليوم 147 من أجل القضاء على حركة حماس التي تحكم القطاع منذ عام 2007.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية فإن مقاتلات من سلاح الجو أغارت الليلة الماضية على أهداف لحماس في شمال القطاع بعد أن أطلقت منها أمس قذيفة صاروخية على جنوب إسرائيل، وتم اكتشاف نفق ومخزن للذخيرة في خان يونس.

وادعت الإذاعة بأن الجيش قتل ما يقارب 450 فلسطينيا خلال الأيام العشرة الأخيرة في المعارك الدائرة، منوهة إلى أن عدد قتلى حماس وصل إلى 13 ألف منذ بداية الحرب.

ويأتي ذلك في ظل استمرار المفاوضات غير المباشرة ما بين حماس وإسرائيل بشأن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مقابل هدنة مؤقتة لستة أسابيع بحسب ما أعلن عنه الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون فور توقيع الطرفين على بنود اتفاق باريس الثاني.