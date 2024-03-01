فتح 26 مكتب بريد في الأقصر لصرف معاشات مارس يومي الجمعة والسبت

كشف أنسي أسعد، مدير المبيعات وخدمة العملاء في الإدارة العامة لمنطقة بريد الأقصر، أنه تقرر فتح 26 مكتبا على مستوى المحافظة للعمل على صرف المعاشات اليوم الجمعة وغدا السبت؛ لتغطية كافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك بهدف التخفيف على أصحاب المعاشات ولتقديم خدمة أفضل للمواطنين دون معاناة.

وأشار أنسي، إلى أن المكاتب المقرر عملها اليوم الكرنك شارع طراد النيل في الكرنك، والمريس في قرية المريس، وحاجر المريس بقرية حاجر المريس، أرمنت بجوار مصنع سكر أرمنت، الرزيقات قبلي بقرية الرزيقات قبلي، الرزيقات بحري بقرية الرزيقات بحري، العضايمة بقرية العضايمة، المساوية بقرية المساوية، الدقيرة بقرية الدقيرة، جزيرة راجح بجزيرة راجح.

وأضاف أن المكاتب التي تعمل السبت فقط بمدينة الأقصر هي العوامية بالعوامية، السوق السياحي شارع سوق مرحبا، الحبيل فرعي بقرية حسب ربه بالحبيل، نجع الصياغ شارع نجع الصياغ، منشية النوبة بقرية منشية النوبة، الروافعة بقرية الروافعة بالبغدادي، الفتاتيح بقرية الفتاتيح في الطود.

واستطرد أن هناك مكاتب تعمل بمدينتي إسنا وأرمنت والقرنة هي نجع الزمامي بنجع الزمامي بالقبلي قمولا، والأوسط قامولا بقامولا، محطة البحوث بمحطة البحوث الزراعية، الغريرة بقرية الغريرة، الدبابية بقرية الدبابية، الشغب بقرية الشغب، حاجر كومير بقرية حاجر كومير، وأسمنت بقرية أسمنت.

وأوضح أن مواعيد العمل اليوم ستكون من الساعة 1 ظهرًا وحتى 8 مساءً، ومواعيد عمل غدا السبت من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 ظهرًا، وذلك في ضوء توجيهات رئاسة الهيئة القومية للبريد والإدارة العامة لمنطقة بريد الأقصر بتسهيل خدمات مكاتب البريد على مستوى مراكز ومدن المحافظة.