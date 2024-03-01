تصاعد التوترات قبل جنازة نافالني في موسكو

أقدمت قوات الأمن في العاصمة الروسية موسكو اليوم الجمعة، على استعراض القوة فيما تجمع المشيعون للمشاركة في تشييع جثمان المعارض الروسي البار، أليكسي نافالني، الذي توفي قبل أسبوعين في السجن.

وجرى وضع الحواجز المعدنية على نطاق واسع قبل المراسم، عند كنيسة وجبانة بموسكو، بينما اتخذت العشرات من مركبات الطوارئ، وعلى متنها قوات بالزي الرسمي مواقعها من الساعات الأولى من الصباح.

وقامت قوات الأمن بفحص اوثائق المارة ومتعلقاتهم الشخصية وتردد أنه جرى حجب خدمات شبكات الإنترنت في المنطقة.

وتنطلق المراسم الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش) في كنيسة أيقونة أم الرب بمقاطعة مارينو في جنوب شرق البلاد. وتردد أنه جرى نشر مذكرة هناك تطلب من الناس عدم التصوير أو التقاط صور. ومن المقرر أن تستمر الجنازة ساعتين في جبانة بوريسوفسكوي.

واعتقلت الشرطة مؤخرا المئات من الأشخاص الذين كانوا يضعون الزهور تأبينا لنافالني في مواقع بأنحاء البلاد.

وتكشف التدابير الأمنية المشددة إلى أنه حتى بعد وفاة نافالني، وهو المعارض الرئيسي للرئيس فلاديمير بوتين في السنوات الأخيرة، مازالت السلطات تعتبره مصدرا كبيرا للقلق.

ويتهم أنصار نافالني وأقاربه ونشطاء حقوقيون بوتين بإصدار أمر بقتل زعيم المعارضة، وهو ما رفضه الكرملين.