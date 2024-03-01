قضت محكمة عليا في الدنمارك بأن أكبر شركة لإنتاج لحم الخنزير في أوروبا ضللت المستهلكين عن طريق إعلان أن لحومها محايدة مناخيا، وذلك في أول حكم قضائي بالبلاد يتعلق بالغسل الأخضر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأشارت مجموعة من المنظمات غير الربحية إلى أن شركة "دانيش كراون" حرفت بصمتها المناخية في حملة تسويق منذ 2020، وذكرت المنظمات أنها أعطت انطباعا خاطئا بأن تناول لحم الخنزير مفيد للمناخ.

وتواجه شركات على مستوى العالم ضغوطا متزايدة لإثبات صحة بياناتها بشأن تأثيرها المناخي، وإلا تخاطر بأن يواجهها النشطاء والمستثمرون والسلطات.