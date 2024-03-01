ضبط وإعدام 25 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطروح

قال محمد انور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمطروح ورئيس لجنة المرور على المطاعم والمحلات التجارية، إنه تم ضبط وإعدام 25 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وذلك في حملة تفتيشية على الأسواق.

وأوضح رئيس لجنة المرور على المطاعم والمحلات التجارية أنه تم تنظيم حملة للجنة المرور على المطاعم والمحلات التجارية بمرسى مطروح بمشاركة الجهات المعنية بالمحافظة من شرطة المرافق ومديريات الصحة و الطب البيطري والتموين وإدارة البيئة وغيرها، أسفرت عن إعدام كمية 25 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 11 محضر نظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية والإعلان عن الأسعار وإشغال طريق، بالإضافة إلى عدد 12 إنذار عدم الالتزام بالسلامه والصحة المهنية والبيئة، وكذلك عدم وجود عقود عمل وعدم استخراج تراخيص مزاولة مهنة.

وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات غلق لأحد المطاعم بالتنسيق مع مندوب مديرية الصحة.