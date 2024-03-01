البنوك الصينية توافق على تقديم قروض بقيمة 28 مليار دولار لتنفيذ مشروعات عقارية

أعلنت وزارة الإسكان الصينية موافقة عدد من البنوك التجارية على تقديم قروض بأكثر من 200 مليار يوان (28 مليار دولار) لصالح تنفيذ مشروعات عقارية، وذلك في أحدث مؤشر على استجابة البنوك للمساعي الحكومية لدعم قطاع العقارات المثقل بالمشكلات في البلاد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الإسكان قولها إن البنوك التجارية وافقت في 28 فبراير على تقديم هذه القروض، والتي تمثل زيادة عن حجم القروض التي كانت وافقت عليها يوم 20 فبراير وكانت تبلغ قيمتها زهاء 29 مليار يوان.



وأوضحت بلومبرج أنه جرى إدراج نحو 6 آلاف مشروع عقاري في ما يعرف باسم "القوائم البيضاء" والتي تضم المشروعات المؤهلة للحصول على دعم، مشيرة إلى أن صناع السياسات في الصين ضاعفوا الضغوط على البنوك لدعم القروض العقارية من خلال هذه القوائم البيضاء، في الوقت الذي تواجه فيه شركات التطوير العقاري أزمة ديون منذ قرابة عام تؤثر على قدرتها على استكمال المشروعات.



وتشير أرقام مؤسسة البيانات العقارية الصينية إلى أن حجم مبيعات العقارات الجديدة لدى أكبر 100 شركة تطوير عقاري في البلاد انخفضت بنسبة 60% الشهر الماضي مقابل نفس الشهر من العام الماضي، بعد تراجع بنسبة 2ر34% في يناير.