وكالة الطاقة الدولية تحذر من زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب الصيف الجاف

ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بمختلف أنحاء العالم الناتجة عن إنتاج الطاقة، ارتفعت إلى مستوى قياسي العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى صيف جاف بشكل استثنائي.

وقالت الوكالة التي مقرها في باريس اليوم الجمعة، إن محطات الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة والصين ودول أخرى، تمكنت من توفير كميات أقل من الكهرباء، بسبب الجفاف الشديد، مما جعل من الضروري اللجوء إلى الوقود الأحفوري.

وما يصل إلى 40% من النمو بنسبة 1ر1% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي بلغت 4ر37 مليار طن في عام 2023، ناجم عن محدودية قدرة الطاقة الكهرومائية.

وشكلت الانبعاثات من الفحم بالأساس الزيادة الباقية.

غير أنه بفضل انتشار الطاقات المتجددة، كانت الزيادة في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في عام 2023، أقل مما كانت عليه في العام السابق، على الرغم من نمو الطلب على الطاقة.

وعلى الرغم من نمو اقتصاداتها، سجلت الدول الصناعية تراجعا قياسيا، في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2023 . ويرجع ذلك إلى زيادة استخدام الطاقة المتجددة، والتحول من الفحم إلى الغاز وزيادة كفاءة استخدام الطاقة وتراجع الإنتاج الصناعي.