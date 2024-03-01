سامح شكري: نرفض تصفية قضية فلسطين والتهجير إلى مصر والأردن

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جدد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، التأكيد على رفض القاهرة تصفية القضية الفلسطينية وخطط إفراغ فلسطين من سكانها بإرسالهم إلى مصر والأردن.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، على هامش مشاركته في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث" المنعقد تحت شعار "إبراز الدبلوماسية في أوقات الأزمات".

وأشار شكرى إلى أن الروابط التاريخية بين الشعبين التركي والمصري تحتم التعاون رفيع المستوى بالمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأعرب وزير الخارجية عن أمله في أن تتمكن مصر وتركيا مع استئناف العلاقات المثمرة بينهما، من التغلب على التحديات في المنطقة معًا.

وقال شكري: نأمل أن نجد مجالات تعاون مشتركة وأن يكون الحوار المثمر الذي نسعى إليه فيما يتعلق بمصالحنا المشتركة فرصة لتهيئة ظروف أفضل.

واعتبر وزير الخارجية أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في القاهرة، بمثابة بداية جديدة في العلاقات لكلا البلدين.