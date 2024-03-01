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مقتل 4 أشخاص في هجوم مسلح بشمال ألمانيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 1 مارس 2024 - 11:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 مارس 2024 - 11:09 ص

لقى 4 أشخاص حتفهم إثر إصابتهم بأعيرة نارية في منطقتي شيسيل وبوتل بولاية ساكسونيا السفلي، شمالي ألمانيا.

وذكرت الشرطة والإدعاء أن الشخص الذين يشتبه أنه منفذ الهجوم سلم نفسه للسلطات.


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