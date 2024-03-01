مقتل 4 أشخاص في هجوم مسلح بشمال ألمانيا

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لقى 4 أشخاص حتفهم إثر إصابتهم بأعيرة نارية في منطقتي شيسيل وبوتل بولاية ساكسونيا السفلي، شمالي ألمانيا.

وذكرت الشرطة والإدعاء أن الشخص الذين يشتبه أنه منفذ الهجوم سلم نفسه للسلطات.