مقتل 4 أشخاص في هجوم مسلح بشمال ألمانيا

الأكثر قراءة
حق طالبة العريش.. ما نعرفه حتى الآن عن قصة انتحار الطالبة نيرة
فيديو.. أول تصريحات لحلمي بكر بعد اتهام زوجته باختطافه
تراجع أسعار الذهب قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة
السيسي يصدر تعديل قانون الأراضي الصحراوية والسماح بتمليكها للمستثمرين الأجانب
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعملامحايد
النتـائـج
تصويت
لقى 4 أشخاص حتفهم إثر إصابتهم بأعيرة نارية في منطقتي شيسيل وبوتل بولاية ساكسونيا السفلي، شمالي ألمانيا.
وذكرت الشرطة والإدعاء أن الشخص الذين يشتبه أنه منفذ الهجوم سلم نفسه للسلطات.