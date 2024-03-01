محافظ جنوب سيناء: المؤتمر الدولي للسياحة الصحية فرصة لاستعراض إمكانيات مصر

ساعات قليلة وينطلق المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 2 حتى 3 مارس الجاري، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وتابع اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الرئيس الشرفي لمؤتمر السياحة الصحية، التجهيزات والاستعدادات الجارية قبيل ساعات قليلة من انطلاق المؤتمر.

وقال فودة، إن جنوب سيناء ستصبح عاصمة السياحة العلاجية في مصر بفضل ما تمتلكه من مميزات، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيكون فرصة لاستعراض إمكانيات جميع محافظات مصر التي يمكن استغلالها في مجال السياحة العلاجية، لذا لابد من تضافر الجهود لإنجاح المؤتمر، والوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد المحافظ في تصريح اليوم، أنه على ثقة لنجاح هذا النوع من السياحة لما تمتلكه مصر من إمكانات هائلة في هذا المجال، وسيجري رفع توصيلات المؤتمر ونتائجه إلى رئيس الجمهورية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس المؤتمر، إن الرئيس السيسي، وجه بالاستفادة القصوى من تجارب الدول الناجحة في السياحة العلاجية، مؤكدًا أن مصر تمتلك القدرة على ذلك، كما لديها أفضل المؤسسات الصحية والعناصر الطبية والكفاءات المشهود لها دوليًا لتنمية السياحة العلاجية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى الأهمية السياسية للمؤتمر، مؤكدًا أن مصر لديها كل المقومات لتكون المقصد الأول للسياحة العلاجية في أفريقيا والشرق الأوسط.