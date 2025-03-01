رئيس وزراء اليابان يفاجئ جمهور عرض أزياء بإطلالة أنيقة دعما لمفهوم اليابان العصرية

فاجأ رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، الذي يُعرف عادة بأسلوبه الجاد، جمهور عرض أزياء اليوم السبت، بظهور مفاجئ تخلى فيه عن بدلته الرسمية لصالح إطلالة أكثر أناقة، في خطوة لدعم مفهوم "اليابان العصرية".

ووصل إيشيبا إلى عرض "طوكيو جيرلز كولكشن" مرتديا سترة مزدوجة الأزرار، وسروال جينز، وحذاء رياضي أبيض، ونظارات أنيقة بإطار أسود، ما أثار حماس الجمهور الذي استقبله بتصفيق حار، بجانب إعجاب الضيوف والعارضين في الحدث.

ويُعد هذا العرض، الذي أقيم في القاعة الأولى لصالة يويوجي الوطنية للألعاب الرياضية بطوكيو، واحدًا من أرقى فعاليات الموضة في اليابان.

وأعرب إيشيبا، الذي تشمل أهدافه السياسية الرئيسية إحياء الاقتصاد وجعل اليابان مكانا أكثر سعادة، عن دعمه للجهود الرامية إلى تعزيز صورة "يابان لطيفة، مفعمة بالحيوية، وعصرية"، معربا عن أمله في أن تصبح هذه الفعاليات أكثر حيوية داخل البلاد، وأن تنتشر حتى خارجها.

وفي حديثه للصحفيين لاحقا، بعد أن عاد إلى بدلته الرسمية، قال إيشيبا إنه لأول مرة يخاطب جمهورا نسائيا شابا في عرض أزياء.

ويُعتقد أن إيشيبا أول رئيس وزراء ياباني يظهر في "طوكيو جيرلز كولكشن"، الذي يحتفل بعامه العشرين.