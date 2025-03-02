الشرطة البوليفية: مقتل 37 شخصا على الأقل بعد تصادم حافلتي ركاب

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ذكرت الشرطة أن 37 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرين إثر اصطدام حافلتين على طريق ريفي اليوم السبت جنوب شرقي بوليفيا.

ووقع الحادث في الساعة 0700 صباحا بالتوقيت المحلي على بعد بضعة كيلومترات من مدينة أويوني، المؤدية إلى سالار دي أويوني، المقصد السياحي الكبير وأكبر مجمع ملح في العالم الذي يقع على مساحة 10 آلاف كيلومتر مربع.

وكانت إحدى الحافلتين متجهة إلى أورورو، وهو أحد أهم الكرنفالات المقامة حاليا في أمريكا اللاتينية.

وانتشل رجال الشرطة الناجين من الحطام المعدني، وفقا لصور التقطتها إذاعة أويوني وأظهرت عدة جثث مغطاة ببطاطين.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن الركاب رأوا أحد السائقين، اللذين نجيا من التصادم، يتناول مشروبا كحوليا.