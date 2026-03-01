مبادرة دعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية «منحة علماء المستقبل» تدعم تكافؤ الفرص للطلاب المتفوقين

أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية «منحة علماء المستقبل» لإتاحة فرص تعليم جامعي متكافئة في التخصصات ذات الأولوية الوطنية، ودعم الطلاب المتفوقين لاستكمال دراستهم الجامعية في إطار العدالة وتكافؤ الفرص.

وتوفر المنحة دعمًا متكاملًا يشمل المصروفات الدراسية والإقامة والإعاشة طوال سنوات الدراسة (بشرط استدامة متطلبات المنحة)، بما يتيح للطلاب بيئة تعليمية مستقرة تساعدهم على التركيز في التحصيل العلمي وبناء مستقبل مهني ناجح، بعيدًا عن أي أعباء مالية قد تعيق مسارهم الأكاديمي.

تستهدف المنحة الطلاب المصريين المتفوقين من خريجي الثانوية العامة الحكومية أو خريجي نظام STEMمن أحد المدارس الحكومية لنفس العام الدراسي، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، والطلاب المعفيون من المصروفات الدراسية، وذوي الهمم، إضافة إلى الطلاب من محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بما يعكس حرص المبادرة على تحقيق العدالة التعليمية وتقليص الفجوات التنموية بين الأقاليم.

تعتمد المنحة على معايير واضحة تضمن الشفافية والجدية في اختيار المستفيدين، حيث يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية وخريجًا للمدارس الحكومية، وأن يحقق تفوقًا أكاديميًا يؤهله للالتحاق بالكليات المشمولة بالمنحة، مع الالتزام بحسن السيرة والسلوك، وعدم التعرض لأي جزاءات تأديبية أو فصل أكاديمي سابق، وألا يكون قد حصل على منحة أخرى بالتوازي، إلى جانب تقديم المستندات المطلوبة والتوقيع على الإقرارات الرسمية، مع التأكيد على أن أي معلومة غير دقيقة قد تؤدي إلى إلغاء المنحة.

وتشمل المنحة تخصصات حيوية تمثل أولويات الدولة مثل الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والطب، والفنون التطبيقية، والطب البيطري، والتمريض، والسياحة والفنادق، والآثار، والزراعة والفنون والتصميم، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل والخطط التنموية الوطنية. ويمكن في بعض الحالات أن تُعقد مقابلات شخصية أو إلكترونية للطلاب المرشحين، لضمان اختيار الأكثر استحقاقًا وفق المعايير المحددة.

وتمت إتاحة الدورة الأولى للمبادرة من خلال التقدم إلكترونيًا عبر منصة وزارة التعــــليم العــــالي والبحث العلـــــمي خلال الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر 2025، كما تم إعلان أسماء المرشحين للمنحة يوم 18 سبتمبر، ويشترط لاستمرار المنحة التفوق الأكاديمي طوال فترة الدراسة والالتزام بالبرنامج الدراسي لضمان استمرارية الدعم وتحقيق أهداف المبادرة.

تم إطلاق الموقع الرسمي من هنا الذى يهدف الي تعزيز التمويل المجتمعي للمنحة، وذلك عبر توضيح آليات التبرع المتاحة والتي تشمــــــل التبـــــرع من داخـــــــل مصـــــر وخارجـــــها عــــبر الحســـــــاب البنكي الــــــموحد (7070) فى جمـــــــيع البنـــــوك المصرية ، أو عبــــر تــــــطبيق 'انستا باي' (InstaPay)."تحـــــت مسمي "منحـــــة علـــــــماء الــــــمستقبل7070 " (Future scholars fund 7070) كما سيتم فتح باب التقدم للدورة الثانية من المنحة علي نفس الموقع.

تعد «منحة علماء المستقبل» فرصة فريدة للطلاب المتفوقين، حيث تتحول إنجازاتهم الدراسية إلى فرصة حقيقية لإعادة رسم مسار حياتهم ومسار أسرهم، وتمكنهم من المشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية والاقتصادية للبلاد، مؤكدة أن التفوق الدراسي لا يجب أن يتوقف عند حدود الإمكانات المادية بل يُترجم إلى فرص عادلة ومستدامة للمستقبل.