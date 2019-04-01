اتهامات لقائد أوركسترا «شتاتسكابيل» في برلين تخيم على البرنامج الجديد لأوبرا «شتاتسوبر»

عادة ما يكون انطلاق موسم أوبرالي جديد لحظة تحتفي بها دار الأوبرا أو أي مؤسسة ثقافية، حيث يسلط برنامج الموسم الضوء على اتجاهه خلال العام المقبل، بالإضافة إلى آماله في النجاح التجاري.

إلا أن أوبرا "شتاتسوبر" في العاصمة الألمانية برلين كشفت النقاب مؤخرا عن برنامج جديد يتعرض لانتقادات بسبب مخرجه الموسيقي، دانييل بارنبويم، الذي يواجه سلسلة من الاتهامات من قبل أعضاء أوركسترا "شتاتسكابيل" بالتنمر، بالاضافة إلى ادعاءات بأنه يتبع أسلوبا استبداديا في القيادة.

وبدلا من عقد مؤتمر صحفي لتقديم خططها لموسم 2019-2020، أصدرت أوبرا "شتاتسوبر" البرنامج بطريقة رقمية، وهو ما يساعد إدارة الأوبرا على تجنب التعرض لأي استجواب من وسائل الإعلام حول ما يتردد من ادعاءات.

وقد دافع مارتن شولتس، المدير العام لأوبرا "شتاتسوبر"، عن قرار عدم عقد مؤتمر صحفي لتقديم البرنامج، مشيدا بدور بارنبويم، البالغ من العمر 76 عاما، في العمل الذي قام بالإعداد له.

وقال شولتس لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ): "من المهم بالنسبة لنا ألا يحدث تداخل بين تقدم بنامجنا، والذي يوضح نقاط القوة المتنوعة في الاوبرا (وقضايا أخرى.".

وأضاف: "بدون وجود مناخ جيد في الداخل، لن يكون مثل هذا البرنامج ممكنا؛ فالسيد بارنبويم موجود هنا كشريك عظيم".

وقام بارنبويم، الذي تولى مهام عمله في أوبرا "شتاتسوبر" في عام 1992، أي بعد ثلاثة أعوام فقط من سقوط جدار برلين وانهيار الشيوعية في الجزء الشرقي من المدينة، بدور رئيسي في المساعدة من أجل بناء حياة ثقافية جديدة في برلين .

ونتيجة لذلك، صار أحد أقطاب الموسيقى الكلاسيكية في أوروبا.

إلا أن سلسلة من المقابلات الإعلامية ألقت الضوء عن رواية أخرى حول الإهانات والإساءات التي يقوم بها بصورة منتظمة.

ويشمل ذلك ما قاله عازف سابق على آلة "الدفية" الموسيقية(نوع من الطبول) من أنه أضطر إلى أخذ مضادات للاكتئاب، للتعامل مع الحياة في ظل عصا قائد الاوركسترا بارنبويم، بينما يقول موسيقي آخر إنه كان دائما يخشى الذهاب إلى العمل.

ورد بارنبويم على منتقديه عبر مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، حيث قال إن هذه الاتهامات تأتي في إطار حملة تهدف إلى الحيلولة دون تجديد عقده في عام 2022.

ويقول بارنبويم لمحطة إذاعية في ألمانيا: "ولدت في الأرجنتين، ولذلك هناك دم لاتيني يسري في عروقي... أشعر بالانزعاج بين الحين والآخر".

ومع ذلك، فقد طلبت سلطات مدينة برلين إجراء تحقيق مستقل في المزاعم حول سلوك بارنبويم الاسبتدادي.

ومن المقرر أن يفتتح بارنبويم الموسم الجديد لأوبرا "شتاتسوبر" في تشرين أول/أكتوبر المقبل، حيث سيقدم أول عرض لها منذ أكثر من 30 عاما، وهي الأوبرا الكوميدية "الزوجات السعيدات من وندسور" من تأليف الموسيقار الألماني أوتو نيكولاي، والتي تعود لقرن التاسع عشر.

ومن المقرر أن يلي ذلك سبعة عروض تقدم لأول مرة، كما سيضم برنامج "شتاتسوبر" الجديد سلسلة من الفعاليات الأخرى مثل عودة موسم الباروك الشهير الخاص بها.

وستقيم أوركسترا "شتاتسكابيل" 16 حفلة موسيقية تتضمن عروضا فردية لعازفين مشهورين، مثل ليزا باتياشفيلي، ومارتا آرجيريش، وبينشاس زوكرمان، ورينود كابوكون.

وقال بارنبويم في رسالة قصيرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن إطلاق البرنامج الجديد الذي تم تقديمه، يهدف إلى "تقديم فكرة عما سحدث".

ولكن أوبرا "شتاتسوبر" تخشى من أنه من الممكن أن يطغى الخلاف بشأن بارنبويم على واحدة من تلك الأفكار وهي خطط إحياء الذكرى السنوية الـ 450 لاوركسترا "شتاتسكابيل" العام المقبل.

ومن المؤكد أن ادعاءات الموسيقيين حول مطاردة "حقبة الرعب" أثناء الحفلات الموسيقية، ليست جديدة في عالم الموسيقى الكلاسيكية.

فقد أصبح استبداد قائد الاوركسترا النمساوي هربرت فون كارايان، في أوركسترا برلين الفيلهارمونية، من أساطير الموسيقى الكلاسيكية. كما كان الحال مع نوبات الغضب غير المتكررة من جانب الموسيقي الإيطالي، أرتورو توسكانيني، مطلع القرن العشرين.

كما أن قائدي الاوركسترا المجريين، جورج سزيل وجورج سولتي، كانا يعرفان بردود أفعالهما الغاضبة أحيانا إذا لم يكن أي من أعضاء الأوركسترا على نفس القدر الذي يرونه تميزا موسيقيا.

وفي الوقت الحالي، هناك جيل جديد من الشباب الذين يتولون قيادة أبرز منابر الموسيقى الكلاسيكية في العالم، ويلاحظ النقاد أن سلوكهم يتسم بودية أكثر في عملهم.