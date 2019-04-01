تعاون يمني أمريكي لإعادة تأهيل وترميم المتاحف في محافظات عدن وتعز وزنجبار

قال وزير الثقافة اليمني مروان دماج إن الوزارة بالتعاون مع صندوق كابلان (JM KAPLAN) بالولايات المتحدة الأمريكية ستعيد تأهيل وترميم المتاحف الوطنية اليمنية في كل من محافظات عدن وتعز وزنجبار في أبين.

وأكد الوزير اليمني ، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، إقرار مشاريع إعادة تأهيل المتاحف في إطار برنامج الدعم الذي يقدمه الصندوق الأمريكي بهدف الحفاظ على مواقع التراث الثقافي، وأوضح أنه سيتم تنفيذ مشاريع تأهيل المتاحف تحت إشراف فريق من المتخصصين في هذا المجال.

وأشار إلى تمكن الوزارة اليمنية خلال الأيام الماضية من نقل مئات القطع والتحف الأثرية الخاصة بمتحف تعز، وحفظها في مكان آمن تحت إشراف السلطة المحلية بمحافظة تعز ووزارة الثقافة.

ونوه بالجهود المبذولة من قِبل جميع أعضاء اللجنة المكلفة بحصر وتحريز وحفظ مقنيات متحف تعز طوال شهور من الإعداد والتحضير حتى تكللت بالنجاح في إنجاز مهمتها بشكل جيد.