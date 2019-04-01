تنحية وزير الخارجية تثير التساؤلات في الجزائر

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حملت تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة التي عينها رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأحد مفاجأة كبيرة بغياب اسم نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، رمطان لعمامرة.

كان بوتفليقة عين لعمامرة في 11 مارس الحالي نائبا لرئيس الوزراء نور الدين بدوي، وأيضا في منصب وزير الخارجية خلفا لعبد القادر مساهل.

وغاب لعمامرة، عن تشكيل الحكومة الجديدة، مما طرح تساؤلات عديدة عن هذا الغياب، خاصة وأنه قام بزيارة إيطاليا وروسيا وألمانيا، لشرح خطة الرئيس بوتفليقة في مواجهة الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي.

وترك لعمامرة، منصبه لصبري بوقادم، سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة.