بالتزامن مع بداية شهر إبريل كل عام، يحاول الكثيرون التفرقة بين القصص الخبرية الحقيقية والقصص الأخرى التي يقوم المحررون بنشرها بهدف خداع قرائهم في إطار ما يُعرف باسم «كذبة إبريل».

وتزداد مهمة التفرقة بين الأخبار الحقيقية والزائفة صعوبة كل عام؛ وذلك بسبب تصاعد الأحداث، وعدم وجود خط فاصل بين ما هو حقيقي وما هو زائف، فما كنا نرفض تصديقه في الماضي ونقول عليه «كذبة إبريل» أصبح الآن حقيقة.

وفي ضوء ذلك، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، اليوم الاثنين، تقريرًا عن أبرز القصص الخبرية التي تبدو غير حقيقية إلا أنها ليست كذلك.

وجاءت في مقدمة هذه القصص، إصدار الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، المهتم بمجال اكتشاف الفضاء وأنظمة النقل الرائدة، لأغنية راب جديدة بعنوان «ارقد في سلام هارامبي»، في إشارة منه إلى غوريلا في حديقة حيوان «سنسيناتي» الأمريكية، قُتلت بعد إطلاق النار عليها؛ بسبب سقوط طفل صغير بجانبها في 2016.

وتمثلت ثاني هذه القصص الخبرية، في فوز الممثل الكوميدي، فولوديمير زيلينسكي، الذي لا يمتلك أي خبرة سياسية، وسبق له فقط وأن جسد شخصية رئيس دولة في أحد الأعمال التليفزيونية، بأغلبية الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، وفقًا للنتائج الأولية.

أما ثالث القصص الخبرية التي بدت وكأنها غير حقيقية، فهي توصل دراسة حديثة أجراها عددًا من العلماء، إلى أن الموسيقى الإلكترونية من الممكن وأن تساعد بشكل كبير في تجنب لدعات البعوض.

وجاء تصريح وزير الزراعة النيجيري، بأن المواطنين يستخدمون الهواتف لشراء البيتزا من لندن، من خلال رحلات الخطوط البريطانية، ضمن أيضًا القصص الخبرية التي لم يصدقها الكثيريون على الرغم من أنها حقيقية.

ومن بين هذه القصص الخبرية الحقيقية التي لم تُصدق أيضًا لدى قطاع كبير من القراء، هو توصل الأبحاث والدراسات إلى إمكانية استخدام لعاب السمك في المستقبل؛ لتطوير مضادات حيوية جديدة.