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العراق: اعتقال 4 عناصر من داعش كانوا بين النازحين في كركوك

بغداد- أ ش أ
نشر فى : الإثنين 1 أبريل 2019 - 10:54 ص | آخر تحديث : الإثنين 1 أبريل 2019 - 10:54 ص

أعلنت وزارة الداخلية العراقية -اليوم الاثنين- عن اعتقال أربعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي كانوا مختبئين مع العوائل النازحة القادمة من نينوى إلى كركوك.

وقال المتحدث باسم الداخلية - في بيان، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن " استخبارات شرطة الكهرباء بالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على أربعة مطلوبين بقضايا إرهابية لانتمائهم لتنظيم داعش" الإرهابي.

وأضاف أن "المعتقلين كانوا مختبئين مع العوائل النازحة القادمة من نينوى إلى كركوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

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